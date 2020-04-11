У Броварах спалахнула масштабна пожежа: перші кадри

Дарина Дурова Життя столиці 21:58, 11.04.2020 Оновлено: 22:52, 11.04.2020

У місті Бровари під Києвом 11 квітня сталася масштабна пожежа – загорілася велика ділянка трави.

Кадрами з місця НП поділилися в місцевій Facebook-групі. У Pavlovsky News уточнили, що рятувальники підтвердили інцидент, до місця загоряння виїхала місцева пожежна бригада (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Пожежа в Броварах
Скрін відео

Вогонь видно з вікон житлових будинків, що налякало деяких місцевих жителів. "Невже настільки тупий народ? Невже ніхто не бачить, які наслідки?" – обурилася користувачка соцмережі, припустивши, що пожежа спалахнула через підпал сухої трави. "Це пекло, так палахкотить!" – написали в коментарях.

facebook.com/groups/moibrovary
facebook.com/groups/moibrovary
facebook.com/groups/moibrovary
facebook.com/groups/moibrovary
facebook.com/groups/moibrovary
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, у Солом'янському районі Києва в п'ятницю вранці, 10 квітня, спалахнула масштабна пожежа в господарських приміщеннях одного із супермаркетів.

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