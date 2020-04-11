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12 квітня • оновлено в 01:14
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/ Життя столиці

У Броварах спалахнула масштабна пожежа: перші кадри

21.8т
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У місті Бровари під Києвом 11 квітня сталася масштабна пожежа – загорілася велика ділянка трави.

Кадрами з місця НП поділилися в місцевій Facebook-групі. У Pavlovsky News уточнили, що рятувальники підтвердили інцидент, до місця загоряння виїхала місцева пожежна бригада (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Пожежа в Броварах

Пожежа в Броварах

Скрін відео

Вогонь видно з вікон житлових будинків, що налякало деяких місцевих жителів. "Невже настільки тупий народ? Невже ніхто не бачить, які наслідки?" – обурилася користувачка соцмережі, припустивши, що пожежа спалахнула через підпал сухої трави. "Це пекло, так палахкотить!" – написали в коментарях.

"Це пекло, так палахкотить!" Під Києвом розгорілася масштабна пожежа

facebook.com/groups/moibrovary

"Це пекло, так палахкотить!" Під Києвом розгорілася масштабна пожежа

facebook.com/groups/moibrovary

"Це пекло, так палахкотить!" Під Києвом розгорілася масштабна пожежа

facebook.com/groups/moibrovary

"Це пекло, так палахкотить!" Під Києвом розгорілася масштабна пожежа

facebook.com/groups/moibrovary

"Це пекло, так палахкотить!" Під Києвом розгорілася масштабна пожежа

facebook.com/groups/moibrovary

"Це пекло, так палахкотить!" Під Києвом розгорілася масштабна пожежа

Скриншот

"Це пекло, так палахкотить!" Під Києвом розгорілася масштабна пожежа

Скриншот

"Це пекло, так палахкотить!" Під Києвом розгорілася масштабна пожежа

Скриншот

"Це пекло, так палахкотить!" Під Києвом розгорілася масштабна пожежа

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, у Солом'янському районі Києва в п'ятницю вранці, 10 квітня, спалахнула масштабна пожежа в господарських приміщеннях одного із супермаркетів.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Бровари
Теги
пожежа видео фотографии
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Julius Evola
Julius Evola
Атошники бухие стопудово
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Kasido Jeik
Kasido Jeik
Надежды на урожай конопли, растаяли вместе с дымом от пожара, они и пишут ад полыхает
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Людей живущих рядом жалко . Какой нибудь пьяный активист погулял . А людям теперь страдать .
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