У місті Бровари під Києвом 11 квітня сталася масштабна пожежа – загорілася велика ділянка трави.

Кадрами з місця НП поділилися в місцевій Facebook-групі. У Pavlovsky News уточнили, що рятувальники підтвердили інцидент, до місця загоряння виїхала місцева пожежна бригада (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Пожежа в Броварах Скрін відео

Вогонь видно з вікон житлових будинків, що налякало деяких місцевих жителів. "Невже настільки тупий народ? Невже ніхто не бачить, які наслідки?" – обурилася користувачка соцмережі, припустивши, що пожежа спалахнула через підпал сухої трави. "Це пекло, так палахкотить!" – написали в коментарях.

facebook.com/groups/moibrovary

facebook.com/groups/moibrovary

facebook.com/groups/moibrovary

facebook.com/groups/moibrovary

facebook.com/groups/moibrovary

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, у Солом'янському районі Києва в п'ятницю вранці, 10 квітня, спалахнула масштабна пожежа в господарських приміщеннях одного із супермаркетів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!