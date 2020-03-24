В аеропорту "Бориспіль" під Києвом пасажирам, які прибувають із "загрозливих напрямків", роблять експрес-тести на коронавірус COVID-19.
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Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України. Відомство також поділилося відповідним відео (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).
В "Борисполі" роблять експрес-тести на COVID-19
Скрін відео
Вказується, що тест забирає додатково дві хвилини часу, але робиться для безпеки людей.
В "Борисполі" роблять експрес-тести на COVID-19
Скрін відео
"Тому будьте розсудливі і ставитеся з розумінням до роботи медиків, прикордонників та інших служб, які, незважаючи на високий ризик зараження, заради спільної безпеки борються з поширенням коронавірусної інфекції", – сказано в повідомленні.
Крім того, в "Борисполі" на різні термінали розвели потоки на приліт і відліт.
Раніше OBOZREVATEL публікував фото з аеропорту "Бориспіль" на карантині. В обмеженому режимі працював термінал F, а термінал D закрили.
20 березня в міжнародний аеропорт "Бориспіль" прибуло дев'ять літаків з українцями на борту.
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