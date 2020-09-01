У "Борисполі" дівчина вийшла "прогулятися" на крило літака. Відео

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль", після посадки літака, що прямував з Анталії до Києва, одна з пасажирок вирішила самостійно покинути борт через аварійний вихід.

Дівчина прогулялася крилом літака. Очевидці зняли дивний вчинок на відео, яке виклав ресурс dtp.kiev.ua (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Панянка без печалі просто вийшла подихати свіжим повітрям. Відкрила сама аварійні двері, сіла на крильце літака, щоб побовтати ногами, насолоджуючись видами аеропорту", – йшлося в описі до ролика.

Зазначається, що відчайдушну дівчину на крилі літака помітив екіпаж й поспішив "зняти" її звідти.

Дівчина влаштувала прогулянку на крилі літака

Інцидент згодом прокоментували в авіакомпанії МАУ. Там повідомили, що це трапилося біля гейту №11 терміналу D, а пасажирка летіла чартерним рейсом із відпочинку разом із чоловіком та дітьми в Туреччині, передає ТСН.

"Вона була твереза, але причини свого вчинку пояснити не змогла", – йдеться у повідомленні.

Інцидент трапився біля гейту №11 терміналу D в "Борисполі"

Встановлено також, що дівчина не перебувала під впливом наркотичних речовин. Однак за фактом грубого порушення правил авіаційної безпеки та поводження на борту пасажирку внесено до чорного списку авіакомпанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області пасажир поїзда №76 влаштував скандал через необхідність одягти маску. Чоловік стверджував, що ця вимога порушує його особисту свободу і права, а оточуючі, за його словами, з'їхали з глузду.

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