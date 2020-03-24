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24 березня • оновлено в 11:17
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У "Бориспіль" прибула українка із підозрою на коронавірус

2.4т
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До аеропорту "Бориспіль" (Київська область) з країн ЄС прибула українка, у якої запідозрили коронавірус COVID-19.

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Її направили в одну з лікарень столиці для обстеження. Про це повідомила пресслужба МВС України на своїй сторінці у Facebook.

"В громадянки України по прильоту в "Бориспіль" виявили симптоми коронавірусу... Жінка, експрестест якої показав позитивний результат, прибула евакуаційним рейсом з країн ЄС", – йдеться у дописі.

У "Бориспіль" прибула українка із підозрою на коронавірус

У "Бориспіль" прибула українка із підозрою на коронавірус

Незважаючи на вимоги лікарів, вона хотіла пройти лінію паспортного контролю та покинути аеропорт. Але після роз’яснювальної роботи щодо необхідності обстеження її таки направили в одну з лікарень Києва.

Як повідомлявOBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Місце
Україна Київ
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А там уже все с коронавирусом.
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