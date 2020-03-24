До аеропорту "Бориспіль" (Київська область) з країн ЄС прибула українка, у якої запідозрили коронавірус COVID-19.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Її направили в одну з лікарень столиці для обстеження. Про це повідомила пресслужба МВС України на своїй сторінці у Facebook.
"В громадянки України по прильоту в "Бориспіль" виявили симптоми коронавірусу... Жінка, експрестест якої показав позитивний результат, прибула евакуаційним рейсом з країн ЄС", – йдеться у дописі.
У "Бориспіль" прибула українка із підозрою на коронавірус
Незважаючи на вимоги лікарів, вона хотіла пройти лінію паспортного контролю та покинути аеропорт. Але після роз’яснювальної роботи щодо необхідності обстеження її таки направили в одну з лікарень Києва.
Як повідомлявOBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перше зараження коронавірусом – захворювання виявили у Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.
У Києві та загалом у всій країні ввели карантин через поширення COVID-19 у світі.
16 березня в Києві були зафіксовані два перші випадки коронавірусної інфекції.
Влада Києва оголосила, що в місті з 17 березня введуть ще жорсткіший карантин.
У Київській області 18 березня ввели режим надзвичайної ситуації через спалах COVID-19.
Першим хворим на коронавірус на території області став народний депутат України Сергій Шахов від групи "Довіра". Другою – його дружина.
Кабмін ухвалив рішення про введення надзвичайної ситуації у Києві через поширення коронавірусу.
Міністр внутрішніх справ України Аресен Аваков заявив, що наполягатиме на введенні тотального карантину по всій країні для боротьби з COVID-19.
Він сказав, що Київ повністю зупинить рух громадського транспорту з 23 березня.
Про це в деталях розповів Кличко. Він заявив, що місто має запровадити більш суворі обмеження.
Станом на 10:00 24 березня в Україні було лабораторно підтверджено 84 випадки COVID-19.
У Київській області різко зросла кількість хворих на коронавірус COVID-19. Станом на 10:00 вівторка, 24 березня, було зафіксовано 15 випадків, з яких 10 – за останню добу.
У самій ж столиці України коронавірус підхопило 29 осіб. За останню добу нових випадків у місті не було зафіксовано.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".