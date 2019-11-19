У вівторок, 19 листопада, у Києві через густий туман аж до середини дня протримається погана видимість.

Відповідне попередження з'явилося на сайті Укргідрометцентру.

"Погіршання метеорологічної дальності видимості до 500 м і менше", – йдеться у повідомленні.

Синоптики попередили про різке погіршання погоди в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, туман у жовтні та листопаді вже став звичним явищем для Києва. Водночас з 15 до 21 жовтня концентрація шкідливих речовин у повітрі міста переважала норму. За цей період у столиці спостерігалися значно вищі за допустимі концентрації пилу, сірчистого й чадного газу, а також формальдегіду.

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