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19 листопада • оновлено в 16:04
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Київ накриє густий туман: синоптики дали прогноз

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У середу, 20 листопада, Київ знову накриє густий туман. Через це на дорогах міста буде погана видимість.

Явище спостерігатиметься лише вранці. Відповідне попередження з'явилося на сайті Укргідрометцентру.

"Погіршення метеорологічної дальності видимості до 500 м і менше", – йдеться в повідомленні.

Київ накриє густий туман

Київ накриє густий туман

Також на офіційному порталі Києва водіям дали рекомендації щодо керування авто у тумані:

  • варто знизити швидкість руху;

  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

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  • дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями;

  • під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

  • уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, туман у жовтні та листопаді став звичним явищем для киян. Втім, з 15 до 21 жовтня концентрація шкідливих речовин у повітрі міста переважала норму. За цей час у столиці спостерігалися значно вищі за допустимі концентрації пилу, сірчистого й чадного газу, а також формальдегіду.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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