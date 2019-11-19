Київ накриє густий туман: синоптики дали прогноз

У середу, 20 листопада, Київ знову накриє густий туман. Через це на дорогах міста буде погана видимість.

Явище спостерігатиметься лише вранці. Відповідне попередження з'явилося на сайті Укргідрометцентру.

"Погіршення метеорологічної дальності видимості до 500 м і менше", – йдеться в повідомленні.

Київ накриє густий туман

Також на офіційному порталі Києва водіям дали рекомендації щодо керування авто у тумані:

варто знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями;

під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, туман у жовтні та листопаді став звичним явищем для киян. Втім, з 15 до 21 жовтня концентрація шкідливих речовин у повітрі міста переважала норму. За цей час у столиці спостерігалися значно вищі за допустимі концентрації пилу, сірчистого й чадного газу, а також формальдегіду.

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