У Києві оголошено ''жовтий'' рівень небезпеки через погоду

Погода у Києві до кінця доби буде туманною з видимістю 200-500 м. На дорогах очікується ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Водіям під час ожеледиці потрібно дотримуватися швидкісного режиму та дистанції. Також радять їздити з увімкненими габаритними вогнями, повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.

''При наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму'', – розповіли у КМДА

Заборонено використовувати автотранспорт з літніми шинами.

Поради пішоходам під час ожеледиці:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, удар, спрямований на вас зменшить свою силу;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

обходьте металеві кришки люків – як правило, вони покриті льодом.

Як писав раніше OBOZREVATEL, 3 грудня фіксували підвищений рівень забруднення повітря у Києві. Показники перевищують норму майже у 3 рази.