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22 жовтня • оновлено в 11:30
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Туман і видимість 200 м: у Києві почалися масові затримки авіарейсів

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У Києві та області 22 жовтня через сильний туман у аеропортах почалися масові затримки рейсів. Деякі літаки вимушено попрямували до інших міст.

В аеропорті ім. Сікорського, також відомого як "Жуляни", з 9:00 ранку затримали рейс до Дніпра і Одеси, з 11:45 до 12:50 відклали політ до Гамбурга. Зовсім скасовані подорожі до Рима, Варшави й Берліна, однак на сайті установи не уточнили, чи пов'язано це з погодними умовами.

Туман і видимість 200 м: у Києві почалися масові затримки авіарейсів

iev.aero

У "Борисполі" із початку доби перенесені майже всі рейси прибуття. Затримки склали від 10 хвилин і більше. Як повідомило OBOZREVATEL власне джерело, яке перебувало в аеропорті, борт "Хайкоу – Алмати – Київ", який мав приземлитися о 9:10 в терміналі F, був відправлений до Харкова.

За даними ДСНС у Києві, через туман видимість вранці 22 жовтня склала всього 200-500 метрів.

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Як писав OBOZREVATEL, у Києві з 21 жовтня значну частину доби зберігається сильний туман і погана видимість. Погодні умови оцінили як перший, "жовтий" рівень небезпеки.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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