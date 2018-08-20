"Цьому місту потрібен герой": легендарний автомобіль Бетмена засвітився у Києві

На вулицях Києва було помічено оригінальний "Бетмобіль" на евакуаторі.

Відповідні знімки опубліковано на сторінці "dtp.kiev.ua" у Facebook. Це викликало справжній ажіотаж у мережі. Зокрема, присутність специфічного авто з культової серії фільмів за коміксами зв'язали із парадом до Дня Незалежності України.

За даними autocentre, у світі існує три такі машини. Одну з яких придбав у американської кіностудії Warner Bros. Pictures український підприємець Андрій Джазовський.

"Бетмобіль" доставили до Литви, де він перебував на реставрації кілька місяців. В основі незвичайного транспорту лежать шасі Сhevrolet Caprice і двигун V12 від BMW 1994 року випуску. В авто висуваються муляжі кулеметів, а з "реактивного сопла" виривається полум'я. За даними видання, за цей екземпляр просять орієнтовно 250 тисяч євро.

"До Києва приїхав "Бетмен" на "Бетмобілі": пильнуватиме за порядком. Трієчку везли на Бажана", - прокоментували на сторінці "dtp.kiev.ua".

"На парад", "Кличкомобіль", "Кличко підводне судно собі змайстрував на випадок повені", "Цьому місту потрібен герой", "Капець, навіть він на євробляхах. Цілком серйозно, до речі", "Бетмобіль" евакуювали за порушення правил парковки", "Бетмобіль не витримав наших доріг... Тепер катається на евакуаторі", - пожартували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні підприємець Андрій Джазовський відреставрував "Бетмобіль" і виставив його на продаж.