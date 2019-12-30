"Цирк мого дитинства!" З'явилися вражаючі архівні фото центру Києва

У мережі з'явилося унікальне архівне фото будівлі Національного цирку України на площі Перемоги у Києві. Користувачі почали ділитися своїми спогадами про це місце та старими знімками локації.

Кадр 1967 року опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook. А OBOZREVATEL пропонує своїм читачам переглянути, як з роками мінявся цирк та площа навкруги нього (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"1967 рік, площа Перемоги", – прокоментував автор допису.

Національний цирк України у Києві

У коментарях під фото кияни поділилися своїми кадрами місця та згадали, якими цирк та площа були колись.

"Раніше вечірній цирк виглядав дуже красиво... А зараз якесь позорище з банером на колонах", "В дитинстві манеж і купол цирку здавалися величезними, коли привів вже свого сина – маленькими", "А я на вул. Чкалова (Тепер Олеся Гончара. – Ред.) виросла, навчалася, а мама працювала в цирку", "Все було чудово, як лише могло бути в ті часи... Зараз лише цирк не зачепили, а всю площу перебудували... Шкода...", "В цей час ми жили на вулиці Володарського (Тепер Золотоустівська. – Ред.), і в цирк мене батьки водили на вистави дуже-дуже часто. Київський цирк – це моє дитинство", "Цирк мого дитинства!!!" – написали вони.

Національний цирк України у Києві Микола Виноградний

Національний цирк України у Києві Микола Виноградний

Національний цирк України у Києві Клуб корінного киянина

Національний цирк України у Києві Микола Миколайович Ніколенко

Національний цирк України у Києві wikimapia.org

Національний цирк України у Києві wikimapia.org

Національний цирк України у Києві ТСН

Коментарі користувачів щодо Національного цирку України у Києві Скріншот

Коментарі користувачів щодо Національного цирку України у Києві Скріншот

Коментарі користувачів щодо Національного цирку України у Києві Скріншот

Коментарі користувачів щодо Національного цирку України у Києві Скріншот

Коментарі користувачів щодо Національного цирку України у Києві Скріншот

Коментарі користувачів щодо Національного цирку України у Києві Скріншот

Коментарі користувачів щодо Національного цирку України у Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі поширили архівні фотографії історичної будівлі в Києві, колись найбільшого закритого майданчика на території СРСР – Центрального критого ринку, який в народі отримав назву Сінний ринок.

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