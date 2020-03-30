Центр Києва залило окропом: відео з місця НП

У центрі Києва у понеділок, 30 березня, прорвало трубопровід, у результаті чого дороги затопило гарячою водою.

Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook. Інцидент трапився на перехресті вулиць Щекавицька та Межигірська у Подільському районі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Сауну замовляли? Перехрестя Щекавицької та Межигірської", – йдеться в дописі.

Центр Києва залило окропом Скріншот

На відео видно, як вулицями текла гаряча вода, а також підіймався пар. Водночас дорогами рухалися автомобілі киян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уКиєві на вулиці Антоновича, 174, прорвало тепломережу. Внаслідок цього трапився підрив асфальтового покриття, а також потоп у ТРЦ Ocean Plaza. Відомо про 10 постраждалих.

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