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13 лютого • оновлено в 04:46
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Центр Києва показали у трьох різних епохах: вражаючі фото

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У мережі зрівняли фото вулиці Симона Петлюри, що впирається у центральни залізничний вокзал у Києві, у різні роки.

Знімки опублікував журналіст Валерій Калниш на сторінці "Чорна лампа" у Telegram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, найстаріше з фото датоване 1905 роком, коли вулиця Симона Петлюри носила назву Безаківська. Наступний знімок був зроблений у 1959 році. Тоді вулицю було перейменовано на Комінтерну. Останній кадр зроблений уже у 2000-х роках.

Київ у 1905 році

Київ у 1905 році

Київ у 1905 році

Telegram/Чорна лампа

Київ у 1959 році

Київ у 1959 році

Київ у 1959 році

Telegram/Чорна лампа

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Київ у 2000-х роках

Київ у 2000-х роках

Київ у 2000-х роках

Telegram/Чорна лампа

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося архівне фото центрального залізничного вокзалу Києва у 1993 році.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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