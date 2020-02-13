Центр Києва показали у трьох різних епохах: вражаючі фото

У мережі зрівняли фото вулиці Симона Петлюри, що впирається у центральни залізничний вокзал у Києві, у різні роки.
Знімки опублікував журналіст Валерій Калниш на сторінці "Чорна лампа" у Telegram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Так, найстаріше з фото датоване 1905 роком, коли вулиця Симона Петлюри носила назву Безаківська. Наступний знімок був зроблений у 1959 році. Тоді вулицю було перейменовано на Комінтерну. Останній кадр зроблений уже у 2000-х роках.
Київ у 1905 році
Київ у 1905 році
Telegram/Чорна лампа
Київ у 1959 році
Київ у 1959 році
Telegram/Чорна лампа
Київ у 2000-х роках
Київ у 2000-х роках
Telegram/Чорна лампа
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося архівне фото центрального залізничного вокзалу Києва у 1993 році.
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