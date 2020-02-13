Центр Києва показали у трьох різних епохах: вражаючі фото

У мережі зрівняли фото вулиці Симона Петлюри, що впирається у центральни залізничний вокзал у Києві, у різні роки.

Знімки опублікував журналіст Валерій Калниш на сторінці "Чорна лампа" у Telegram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, найстаріше з фото датоване 1905 роком, коли вулиця Симона Петлюри носила назву Безаківська. Наступний знімок був зроблений у 1959 році. Тоді вулицю було перейменовано на Комінтерну. Останній кадр зроблений уже у 2000-х роках.

Київ у 1905 році

Київ у 1905 році Telegram/Чорна лампа

Київ у 1959 році

Київ у 1959 році Telegram/Чорна лампа

Київ у 2000-х роках

Київ у 2000-х роках Telegram/Чорна лампа

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося архівне фото центрального залізничного вокзалу Києва у 1993 році.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!