Центр Києва перекрили через президентський кортеж: приголомшливе відео

У центрі Києва, біля станції метро "Арсенальна", 3 лютого помітили величезний кортеж. Ймовірно, ним пересувався президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який прибув до України з робочим візитом.

Про це повідомили на сторінці "Київ Live" в Teleram. Також було опубліковано відповідне відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Нормальний кортеж президента Туреччини з 19 авто зняли біля "Арсенальної". Сам Ердоган пересувається у броньованому Mercedes-Maybach S-Class", – йдеться в пості.

Центр Києва перекрили через президентський кортеж

Харктерно, що під час проїзду кортежу правоохоронці призупинили рух для інших авто деякими вулицями.

Пост про кортеж у Києві Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вулицях Києва зафіксували незвичайний кортеж. Він складався з двох дуже яскравих і ексклюзивних автомобілів, загальна вартість яких – приблизно пів мільйона доларів.

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