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6 листопада • оновлено в 14:58
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"Це Україна!" Перевізник у Києві втрапив у скандал через Крим

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Один із вантажоперевізників Києва зганьбився рекламними флаєрами, на яких надрукував карту України без тимчасово окупованого Криму.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав ветеран АТО Олег Войт. За його словами, така листівка була помічена ним на Севастопольській площі.

"Київ. Севастопольська площа. Вирішив допомогти підприємцям знайти клієнтуру. І це ж, напевно, хтось стояв роздавав людям. Мабуть, теж прагнуть миру і втомилися від війни. Подзвоню і запитаю, чий Крим. Крим – це Україна", – обурився захисник.

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Крим – Україна

Крим – Україна

Укрінформ

Характерно, що на скандальному флаєрі зазначається, що перевізник працює по Києву, Київській області та всій території України. Судячи з усього, окупований Росією Крим власник бізнесу такою не вважає.

Пізніше ветерану все ж вдалося зв'язатися з фірмою, яка зганьбилася. Там безглуздо виправдалися, заявивши, що просто навмання взяли картинку з картою України з інтернету, після чого кинули слухавку.

"Це Україна!" Перевізник у Києві втрапив у скандал через Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше соцмережа Facebook спричинила скандал, допустивши вживання формулювання "глава Республіки Крим" у профілі Сергія Аксьонова – ватажка окупаційного "уряду" захопленого Росією українського півострова.

  • Після хвилі обурень Facebook все ж прибрав позначку верифікації на сторінці Аксьонова.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Київ
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фил филипыч
фил филипыч
крымская тема такая смачная. пока не пройдет поколение (20-25 лет) упоротых будет колбасить а ватники будут с них угорать )))
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Как "патриотов" плющит!!!
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
А что? Довольно неплохо, вполне компактненько так смотрится... ))) Что герою-распространителю флаеров не понравилось?
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