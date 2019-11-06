"Це Україна!" Перевізник у Києві втрапив у скандал через Крим

Один із вантажоперевізників Києва зганьбився рекламними флаєрами, на яких надрукував карту України без тимчасово окупованого Криму.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав ветеран АТО Олег Войт. За його словами, така листівка була помічена ним на Севастопольській площі.

"Київ. Севастопольська площа. Вирішив допомогти підприємцям знайти клієнтуру. І це ж, напевно, хтось стояв роздавав людям. Мабуть, теж прагнуть миру і втомилися від війни. Подзвоню і запитаю, чий Крим. Крим – це Україна", – обурився захисник.

Крим – Україна Укрінформ

Характерно, що на скандальному флаєрі зазначається, що перевізник працює по Києву, Київській області та всій території України. Судячи з усього, окупований Росією Крим власник бізнесу такою не вважає.

Пізніше ветерану все ж вдалося зв'язатися з фірмою, яка зганьбилася. Там безглуздо виправдалися, заявивши, що просто навмання взяли картинку з картою України з інтернету, після чого кинули слухавку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше соцмережа Facebook спричинила скандал, допустивши вживання формулювання "глава Республіки Крим" у профілі Сергія Аксьонова – ватажка окупаційного "уряду" захопленого Росією українського півострова.

Після хвилі обурень Facebook все ж прибрав позначку верифікації на сторінці Аксьонова.

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