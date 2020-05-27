ТРЦ у Києві можуть відкритися вже до кінця тижня: названо умови

Торгово-розважальні центри в Києві готуються до відкриття в рамках зняття карантинних обмежень, оскільки мер столиці Віталій Кличко раніше анонсував, що вони можуть розпочати роботу вже до кінця цього тижня.

Зі свого боку в Держпродспоживслужбі Києва підкреслюють, що день відновлення діяльності ТРЦ залежить від загального рівня захворюваності на COVID-19 в місті. А остаточне рішення ухвалюватимуть у четвер, 28 травня, передає "Сегодня".

Водночас у закладах уже дезінфікують приміщення й зони, де збирається багато відвідувачів. А на підлозі, сходах ескалаторів і на стінах клеять інформацію про дотримання дистанції в 1,5 метра та встановлюють дезінфектори для рук.

ТРЦ у Києві готуються до відкриття

"Якщо кількість захворювань і важких випадків буде зменшуватися, то великі торгово-розважальні центри зможемо відкрити вже з 1 червня. Звісно, з умовою введення певних обмежень для відвідувачів і персоналу ТРЦ", – сказав глава столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан.

Він зазначив, що насамперед ідеться про ранковий контроль за персоналом – кожному працівникові перед початком робочого дня повинні вимірювати температуру. Крім цього, на всіх входах до будівлі мають стояти чергові, які вимірюватимуть температуру у відвідувачів. Людей із температурою і очевидними симптомами простудних захворювань пускати в торгово-розважальні центри не можна. Там слід проводити дезінфекцію приміщень щотри години, а також встановити урни для використаних масок.

У Київській міській державній адміністрації запевняють, що більшість столичних ТРЦ готова до відкриття в рамках наявних протиепідемічних обмежень. А рішення владою буде ухвалено з дня на день.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер столиці Віталій Кличко під час зустрічі з представниками Української ради торгових центрів зазначив, що ТРЦ у Києві можуть відкрити навіть 27 травня в рамках пом’якшення карантину.