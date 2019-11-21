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21 листопада • оновлено в 15:08
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ТРЦ на місці відомого ринку у Києві: у справі з’ясувався скандальний поворот

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У Київській міській державній адміністрації не видавали дозвіл на будівництво ТРЦ "Петрівка" на місці однойменних книжкового та речового ринків.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, написав офіційний портал міста. За словами Поворозника, замовнику ТОВ "Б.В." видали містобудівні умови та обмеження для проєктування об’єкта будівництва на вул. Вербовій, 21, 23 в Оболонському районі від 03.10.2019 № 1248.

"Поясню: містобудівні умови і обмеження – це виключно вихідні дані для проєктування, які не є дозволом на будівництво", – підкреслив він.

ТРЦ на місці відомого ринку у Києві

ТРЦ на місці відомого ринку у Києві

Наприклад, документом визначено граничну висоту будівлі – 25 метрів, хоча остаточна буде затверджена проєктною документацією з урахуванням рішень детального плану територій.

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Поворозник додав, що ця ділянка справді у 2004 році рішенням Київради була передана в оренду ТОВ "Солідарність", а у березні 2010 року Київрада змінила в договорі оренди ТОВ "Солідарність" на ТОВ "Б.В.". Термін оренди триватиме до 2035 року.

"Проєктування ТРЦ планується на земельній ділянці площею 0,9899 га, проте проєктна документація до Департаменту містобудування та архітектури не надавалась", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явився дозвіл, який нібито видав Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації своїм наказом від 3.10.2019 року № 1248. У ньому йшлося про будівництво ТРЦ на місці книжкового та речового ринків "Петрівка".

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
КМДА
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