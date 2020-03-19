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19 березня • оновлено в 17:55
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Третій випадок коронавірусу в Києві: що відомо про хворого

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Третій пацієнт зі столиці, у якого підтвердили коронавірус COVID-19, – це 50-річний киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він уточнив, що українець перебуває вдома на самоізоляції й отримує лікування під наглядом лікарів.

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"Спочатку чоловік зробив тест в одному з приватних медичних центрів столиці. Але центр не повідомив про позитивний тест пацієнта ні Міністерство охорони здоров'я, ні Центр громадського здоров'я.

Діагноз підтвердила і надала інформацію державним органам України одна з німецьких лабораторій", – написав Кличко.

Коронавірус і Київ. Ілюстрація

Коронавірус і Київ. Ілюстрація

Сергій Чумак, директор Київського лабораторного центру, підтвердив дані про інфікованого жителя столиці журналісту OBOZREVATEL.

"Зараз з'ясовуємо інформацію, тому що його результати прийшли з-за кордону. Він сам тут, а результати відправляли з-за кордону", – сказав він.

Зазначимо, всього в Україні (на 19 березня) зафіксовано вже 18 випадків інфікування коронавірусом, два з яких – летальні.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Теги
хвороба анализи
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