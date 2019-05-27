"Тремтить і хитається": кияни запанікували через тріснутий міст у Києві

У соціальних мережах з'явилися повідомлення, в яких користувачі скаржилися на новий пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів у Києві.
Так, журналіст Ольга Волкова у Facebook повідомила, що новий міст уже почав хитатися.
"Друзі, без жартів – міст хитається. Думала, що мені здалося, але слідча група правоохоронців, яка працює на місці – це підтвердила. Мосту один день. Інфраструктурний п*здець", – обурювалася вона.
Журналіст Анастасія Гошоватюк підтвердила, що міст під натиском натовпу почав хитатися й тремтіти.
"Вид із велопішохідного мосту приголомшливий, але стояти на мосту страшно. Скляні фрагменти вже тріснули. Буквально наступного дня після відкриття. Зараз їх огородили й охороняють. Море людей. У натовпі дихати нічим. Під сонцем спекотно. Затор такий, що на середині мосту всі просто стоять. Конструкція хитається і тремтить", – зазначила вона.
Користувач Анатолій Леонідов у мережі теж додав, що новий міст вже почав розхитуватися.
"Хочете адреналіну – тоді вам на новий пішохідний міст! Увесь міст хитається і одне скло вже лопнуло, поліція перекрила туди прохід, натовп нереальний", – йдеться в повідомленні.
Пішохідно-велосипедний міст
На мосту тріснуло скло
Натовп на мосту
Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 травня мер Києва Віталій Кличко відкрив пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів.
Того ж дня невідомі серйозно пошкодили скло на новому мосту. Воно тріснуло після того, як група невідомих активно стрибала на ньому.
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