Транспортний колапс: в Києві сталося ДТП з фурою

На в'їзді моста Метро в Києві зіткнулися вантажівка і мікроавтобус Volkswagen.

Як повідомив з місця події кореспондент OBOZREVATEL, ДТП сталося вранці 30 травня. Зіткнення не було сильним і вантажівка лише "затерла" бус.

Через те, що ДТП сталося на вузькій ділянці в годину пік (було перекрито дві смуги), утворилася велика пробка. Транспорт стояв від моста Метро до моста Патона. Рух в сторону Гідропарка був фактично блокований. Деякі водії об'їжджали затор по газону.

Обставини аварії не відомі.

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Водії об'їжджають затор по газону

Фура "зателра" бус

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