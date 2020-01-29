Транспорт може паралізувати Київ уже в 2020 році: влада дала тривожний прогноз

Транспорт може повністю паралізувати Київ уже в 2020 році, а за оптимістичними прогнозами – через два роки.

Таке припущення зробив радник мера столиці України Максим Бахматов в своєму інтерв'ю виданню "Киев Vласть". За його словами, зараз головне завдання влади міста зробити все, щоб якомога більша кількість людей пересіла на громадський транспорт.

"Інакше місто в певний момент просто стане. Ми екстраполювали цифри і вийшло, що Київ може бути паралізований, в гіршому випадку, цьогоріч. Оптимістичний прогноз – через два роки", – сказав Бахматов.

Транспорт може паралізувати Київ вже в 2020 році

Він зазначив, що минулоріч Київ посів 13 місце в світі за заторами в рейтингу TomTom (Щорічний рейтинг міст світу з найбільш завантаженими дорогами. – Ред.). А у 2020 році, за словами Бахматова, ситуація може ускладнитися. І тепер перед містом стоїть нове завдання – вийти з першої 20-ки цього рейтингу, а ще краще – піти у 50-ку.

Водночас він зазначив, що в результаті того, що в Києві розчистили смуги руху громадського транспорту, автобуси і тролейбуси почали працювати вдвічі ефективніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вулиці Києва щодня паралізують затори, а найбільш завантаженими є центральні дороги і під'їзди до мостів.

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