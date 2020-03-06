Транспорт Києва перейде на QR-квиток: де придбати і як виглядає

З 1 квітня громадський транспорт Києва перейде на електронний квиток. Аби один раз проїхати у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері чи міській електричці, потрібно буде придбати QR-квиток.

Про це повідомила пресслужба КМДА на своїй сторінці у Facebook. Загалом термін дії такого квитка – 15 діб.

Транспорт Києва перейде на QR-квиток. Ілюстрація

Який вигляд у QR-квитка?

Одноразовий QR-квиток можна використовувати як у роздрукованому вигляді, так і в електронному – на екрані смартфону.

У першому випадку квиток треба піднести до дзеркальної частини валідатора та дочекатися звуку. А у другому – необхідно піднести екран телефону із QR-квитком до дзеркальної частини валідатора, дочекатися звуку, а тоді натиснути кнопку "Підтвердити використання".

Де придбати QR-квиток?

У додатку Kyiv Smart City;

В особистому кабінеті киянина;

У терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click;

За допомогою чат-ботів KyivPayBot і KyivMetroBot у Telegram та Facebook;

А також на станціях метро: Академмістечко, Берестейська, Шулявська, Вокзальна, Університет, Театральна, Хрещатик, Арсенальна, Дніпро, Гідропарк, Дарниця, Лісова, Героїв Дніпра, Почайна, Майдан Незалежності, Льва Толстого, Палац Україна, Либідська, Голосіївська, Васильківська, Сирець, Золоті Ворота, Кловська, Славутич, Осокорки, Харківська, Вирлиця, Червоний Хутір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з кас київського метро протягом лютого прибрали банківські термінали через виведення з обігу зеленої картки та впровадження єдиного електронного квитка.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!