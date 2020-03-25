Трамваї в центрі Києва: в мережі показали раритетне фото до теми

У мережі показали раритетне фото трамваїв на вулиці Саксаганського в Києві в 1970-1980 роках.

Знімок опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook. Він став ще більш актуальним у час обмеження руху майже всього громадського транспорту через коронавірус COVID-19 і численних спроб людей будь-якими способами потрапити всередину маршруток, трамваїв і тролейбусів.

На фото видно видно відразу чотири трамваї, кілька легковиків, старовинні будинки, дерева і досить велику кількість пішоходів.

Трамваї в центрі Києва Клуб корінного киянина

Знімок викликав наплив спогадів у користувачів мережі, тому вони почали активно коментувати пост.

"У 72-73 роках там в ясла ходив, хлібний магазин на розі, здається, так і залишився, який примикав до ясел. Нам няньки там купували солодких півників, щоб ми не плакали, коли батьки приводили", "Крута трамвайна мережа була...", "Перехрестя з трамваєм №8, я на дев'ятому маршруті водієм працював", "Вагон №5840 продовжує працювати у Подільському трамвайному депо. До 2004 року він "мешкав" у Лук'янівському депо", – написали вони.

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у шостий день карантину в Києві, який передбачає припинення роботи метрополітену і обмеження на пересування в іншому виді громадського транспорту, кияни ігнорували заборону.

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