Топчиновник КМДА влаштував бійку з поліцейськими у Києві. Відео

У Києві за незначне порушення правил дорожнього руху, під час якого ситуація перейшла у конфлікт із бійкою, затримали заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака.

Про конфлікт чиновника з поліцейськими, який трапився ввечері у неділю, 26 квітня, пише "Київ Оперативний" у Facebook, публікуючи відповідні фото й відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що на вулиці Льва Толстого правоохоронці зупинили автомобіль Mercedes, аби зробити зауваження водію, що забув увімкнути фари. За кермом виявилася депутатка Київради та заступниця голови постійної комісії з питань бюджету і соціально-економічного розвитку Людмила Костенко. Також у салоні перебував Слончак.

Поліція затримала заступника голови КМДА Володимира Слончака Facebook/Київ Оперативний

Очевидці пишуть, що чоловік постійно говорив, мовляв, "та ви знаєте, хто ми", "завтра від вас тут і сліду не буде" тощо.

"Оскільки на його репліки ніхто не реагував, він вирішив вийти з авто, почав чіплятися до інспектора патрульної поліції, а потім взагалі накинувся на нього з кулаками. Неадекватного дебошира-заступника затримали, а правоохоронцю викликали швидку і госпіталізували із травмою", – йдеться у повідомленні.

Поліція затримала заступника голови КМДА Володимира Слончака Facebook/Київ Оперативний

Опісля автомобіль Солончака відправили на штрафмайданчик. Депутатка Костенко відмовилася проходити будь-які тести на наявність алкоголю у крові.

Володимир Слончак kyivcity.gov.ua

"Типові царьки, які вирішили, що впіймали Бога за бороду. Робимо ставки – чи буде з ними щось завтра? Особливо цікаво послухати пана Віталія Кличка. P.S: що в них взагалі за посади такі і нащо вони потрібні?", – додали у повідомленні.

Поліція затримала заступника голови КМДА Володимира Слончака Facebook/Київ Оперативний

Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на ситуацію вранці у понеділок, 27 квітня.

"Рішення щодо заступника голови КМДА Володимира Слончака я ухвалив, щойно дізнався про інцидент, що трапився за його участі в неділю пізно ввечері. Сьогодні все буде оформлено документально", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Зауважимо, що 35-річний чиновник має понад 14 років стажу служби в органах місцевого самоврядування. Заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Слончак був призначений у грудні 2018-го.

Поліція затримала заступника голови КМДА Володимира Слончака Facebook/Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 1 травня запустять систему відеофіксації, яка автоматично фіксуватиме порушення правил дорожнього руху та виписуватиме водіям штрафи.

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