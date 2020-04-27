Топчиновник КМДА виправдався за бійку з поліцією: нападу не було
Заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак виправдався за свій конфлікт із поліцейськими, заявивши, що не нападав на правоохоронців.
На своїй сторінці у Facebook чиновник написав, що вони нібито зачепили його за живе перевищенням службових повноважень, проте він лише виявив емоції.
"Щодо сумновідомих подій. 26 квітня ввечері мій автомобіль був зупинений патрульною поліцією. Під час з'ясування обставин зупинки поліція зухвало перевищувала свої повноваження і порушувала закон, що викликало у мене обурення", – написав Слончак.
"Як юрист хочу запевнити, що чітко розумію, де емоції, а де напад на поліцейського, і останнього – точно не було!" – запевняє він.
Водночас заступник голови КМДА вибачився перед громадськістю і правоохоронцями за свою емоційну нестриманість.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Києві за незначне порушення ПДР, під час якого ситуація переросла у конфлікт із бійкою, затримали заступника голови КМДА Володимира Слончак.
Слончака забрали в СІЗО, пізніше йому викликали туди швидку допомогу.
За фактом інциденту, який трапився із заступником КМДА Володимиром Слончаком, розпочато кримінальне провадження.
Пізніше в мережі опублікували відео конфлікту між Слончаком і правоохоронцями, зняте на поліцейський відеореєстратор. На ньому зафіксовано, як Слончак підвищував голос і використовував лайку в бік поліцейських.
27 квітня мер Києва і голова КМДА Віталій Кличко озвучив своє рішення щодо Слончака – його звільнили з посади.
Також OBOZREVATEL писав, що відомо про депутатку Київської міської ради Людмилу Костенко, яка була за кермом автомобіля із заступником голови КМДА, якого було затримано за бійку з патрульними.