Заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак виправдався за свій конфлікт із поліцейськими, заявивши, що не нападав на правоохоронців.

На своїй сторінці у Facebook чиновник написав, що вони нібито зачепили його за живе перевищенням службових повноважень, проте він лише виявив емоції.

"Щодо сумновідомих подій. 26 квітня ввечері мій автомобіль був зупинений патрульною поліцією. Під час з'ясування обставин зупинки поліція зухвало перевищувала свої повноваження і порушувала закон, що викликало у мене обурення", – написав Слончак.

Затримання Слончака "Київ оперативний"

"Як юрист хочу запевнити, що чітко розумію, де емоції, а де напад на поліцейського, і останнього – точно не було!" – запевняє він.

Водночас заступник голови КМДА вибачився перед громадськістю і правоохоронцями за свою емоційну нестриманість.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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