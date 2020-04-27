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27 квітня • оновлено в 18:25
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/ Життя столиці

Топчиновник КМДА виправдався за бійку з поліцією: нападу не було

5.2т
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Заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак виправдався за свій конфлікт із поліцейськими, заявивши, що не нападав на правоохоронців.

На своїй сторінці у Facebook чиновник написав, що вони нібито зачепили його за живе перевищенням службових повноважень, проте він лише виявив емоції.

"Щодо сумновідомих подій. 26 квітня ввечері мій автомобіль був зупинений патрульною поліцією. Під час з'ясування обставин зупинки поліція зухвало перевищувала свої повноваження і порушувала закон, що викликало у мене обурення", – написав Слончак.

Затримання Слончака

Затримання Слончака

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"Як юрист хочу запевнити, що чітко розумію, де емоції, а де напад на поліцейського, і останнього – точно не було!" – запевняє він.

Водночас заступник голови КМДА вибачився перед громадськістю і правоохоронцями за свою емоційну нестриманість.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Володимир Слончак
Місце
Україна Київ
Тег
КМДА
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
гадкий режим.
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Pollak John
Pollak John
в изолятор его закрыли , но в ФБ он рисуется ) Его на нары давно пора кинуть , а он по сей день быкует во власти .
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
уходим на сутки с этой помойки
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