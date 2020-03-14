Таємниці метро Києва потрапили у мережу: від равликів до "будильниці"

У мережі опублікували вражаючі секрети метро в Києві. Виявляється, що в мармурі на стінах станції "Університет" збереглися останки доісторичних організмів, а жетони колись були паперовими.

Таку інформацію розмістила пресслужба Київського метрополітену на платформі Telegra.ph. Публікуємо перші шість таємниць.

"Голос метро"

Коли метро в Києві тільки починало свою роботу, всі оголошення і назви станцій озвучувалися чоловічим голосом. Трохи пізніше був проведений експеримент з жіночим, але він "провалився".

Так, "голосом метро" протягом двадцяти років був директор Київського академічного театру ляльок Микола Петренко. У червні 2016 року чоловік помер, але його голос продовжує оголошувати станції.

"Голос метро" в Києві Микола Петренко Київський метрополітен

Равлики часів динозаврів на станції "Університет"

У мармурі, який використовували для облицювання стін станції "Університет", збереглися останки доісторичних організмів.

Найкраще великі зрізи раковин древніх равликів часів динозаврів – амонітів видно під бюстом письменника Максима Горького.

Равлики часів динозаврів на станції "Університет" Київський метрополітен

Равлики часів динозаврів на станції "Університет" у Києві Київський метрополітен

"Будильниця"

У метро Києва є одна з найрідкісніших професій в світі. Офіційна її назва – чергова будинку відпочинку локомотивних бригад. Але самі машиністи називають її "будильницею".

Її головне завдання – розбудити машиністів, які виходять на зміну вранці і ночують в депо "Оболонь", а ще направити їх на медогляд.

"Будильниця" в метро Києва Київський метрополітен

Паперові жетони

До 1992 року в метро були паперові квитки, які після замінили на жетони. У різний час ті були металевими або пластиковими, великими або дрібними.

Паперові жетони в метро Києва Київський метрополітен

Жетони в метро Києва Київський метрополітен

Життя метро вночі

Після того як останній поїзд відправляється в депо, в підземці починається нічне життя. На роботу виходить 1,5 тисячі співробітників метро.

Це зварювальники, ремонтники й інший обслуговуючий персонал. Вони ремонтують, перевіряють та "приводять" станції до ладу. Їх робота закінчується о 4 ранку, коли перші ранкові поїзди готують до пуску.

Життя метро Києва вночі Київський метрополітен

Система метро працює, як підводний човен

Система метро працює, як підводний човен, який розділений на окремі відсіки. Справа в тому, що багато станцій і тунелів знаходяться поблизу річок і озер, а тому час від часу вода просочується. Щоб метро не затопило, на станціях є ворота, які герметично блокують їх.

Система метро в Києві працює, як підводний човен Київський метрополітен

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу вразило архівне фото весілля в Києві в 1970-х роках. На ньому зображена наречена в білому платті і з фатою, наречений в темному костюмі і раритетний автомобіль "Чайка".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!