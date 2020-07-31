Топ маловідомих місць на Київщині для відпочинку: куди поїхати на вихідних

У мережі з'явився список найкращих для відпочинку на вихідних місць на Київщині. Серед них: печера Геонавт, затоплена церква в Гусинцях, бананова ферма в Рожнах, пейзажне село Витачів та блакитне озеро у Підгірцях.

Відповідний топ з маловідомих локацій зібрали журналісти Фактів ICTV (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Печера Геонавт

Першим місцем для відвідування на вихідних стала саме ця локація. Біля селища Ходосівка можна знайти доволі велику за розміром печеру Геонавт, протяжністю близько 60 м. Всередині неї є два тунелі, де всі стіни глиняні і прикрашені древніми візерунками, написами. Загубитися там майже неможливо. Вхід – вільний.

Печера Геонавт Вікіпедія

Затоплена церква в Гусинцях

У 1970-х роках під час будівництва Канівського водосховища були затоплені деякі селища. Тоді збереглася одна церква – Спасо-Преображенська, 1812 року будівництва. Дістатися ближче до невеликої будівлі у стилі українського бароко можна через міст або на моторному човні. Точне розташування – Канівське водосховище, село Гусинці. Вхід туди також вільний.

Затоплена церква в Гусинцях ukraine-is.com

Бананова ферма в Рожнах

У селі Рожни збудована ферма, де ростуть екзотичні фрукти, наприклад, ананаси, гранати, банани, мандарини. Загалом – близько 50 видів різних тропічних рослин. Власник збудував ферму для комерційних цілей, проте проводить там екскурсії. Вхід – вільний, час роботи з 10:00 до 17:00.

Бананова ферма в Рожнах tamtour.com.ua

Пейзажне село Витачів

Витачів – пейзажна локація біля Дніпра. Місце відоме своєю історією, зокрема, виявленим могильником скіфської доби. З схилів села відкривається красивий вигляд на Дніпро, також там навіть у святкові дні не надто людно.

Пейзажне село Витачів ukraine-is.com

Блакитне озеро у Підгірцях

Лише у 24 кілометрах від Києва, у селі Підгірці, розташоване одне велике озеро. В’їзд на пляж платний (50 грн з авто), але машину можна залишити неподалік та дійти туди пішки.

Блакитне озеро у Підгірцях kyivmaps.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували список із семи безлюдних (що актуально у час пандемії коронавірусу) місць столиці для прогулянок.