Том Круз у Києві! Відео з голлівудською зіркою на "Золотих воротах" вразило українців

Голлівудського актора Тома Круза, ввечері в понеділок, 30 вересня, помітили в метро Києва.

На сторінці журналістки та засновниці журналу Prime time magazine Ольги Корєшкової в Instagram з'явилося відповідне відео (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

На ньому зазнято, як зірка у супроводі охорони спустилася в столичне метро на станції "Золоті Ворота".

Фото з метро Києва Інформатор

У кінці ролика можна почути, як він каже комусь: "Thank you".

Незабаром на сторінці Київського метрополітену в Facebook підтвердили інформацію. "Так, Том Круз у Києві. Де? Звичайно, в метро! Це все, що вам потрібно знати цього вечора", – йдеться у повідомленні.

"Чому ж я сьогодні не їхала метро?" "Обережно, двері зачиняються. Наступна станція – Том Круз", – пишуть збентежені користувачі мережі.

Відомо, що найближчим часом у ЗМІ не повідомлялося про прибуття Тома Круза до України.

Як писав OBOZREVATEL, раніше популярна голлівудська співачка й актриса Майлі Сайрус відвідала Київ. Артистку помітили жителі міста в центральному районі.

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