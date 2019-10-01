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1 жовтня • оновлено в 14:45
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Том Круз приїхав до Києва: з'ясувалася офіційна причина

18.5т Читати матеріал російською

Голлівудський актор і режисер Том Круз, який 30 вересня був помічений у Києві, прибув до України на запрошення президента Володимира Зеленського.

Зустріч відбулася в Офісі президента. Круз повідомив Зеленському, що зацікавився українськими локаціями для зйомок свого кінопроєкту, повідомили у пресслужбі ОПУ.

"Це стало ще однією причиною, щоб відвідати нашу країну. Президент України зі свого боку розповів гостю про власний досвід роботи в кіно", – йдеться у повідомленні.

Також український президент поділився із Крузом, що парламент нещодавно ухвалив закон про компенсації іноземним виробникам, які знімають фільми в Україні.

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Володимир Зеленський і Том Круз

Володимир Зеленський і Том Круз

ОПУ

"Глава держави висловив переконання, що цей закон зробить Україну інвестиційно привабливою для потужних світових кіновиробників", – зазначили в ОПУ.

Том Круз приїхав на зустріч із Зеленським

Том Круз приїхав на зустріч із Зеленським

ОПУ

Спільние фото із зіркою американського кіно опублікували і на офіційній сторінці Зеленського в Facebook.

"Запросив його в Україну, щоб він своїми очима побачив, скільки у нашій неймовірній країні цікавих локацій для створення кіно: сучасні урбаністичні пейзажі, старе місто, залишки радянського минулого, тихі та затишні хутори, фантастичні мальовничі краєвиди", – написав президент.

Як писав OBOZREVATEL, очевидці зняли відео, на якому Круз у супроводі охорони спустився у столичне метро на станції "Золоті Ворота".

Пізніше на фото з Томом Крузом у метро журналісти помітили помічника президента України Володимира Зеленського Андрія Єрмака.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особи
Том Круз Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
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Tomaso Albioni
Tomaso Albioni
Що, воно знову мінєт робитиме?
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
более важных задач и проблем в государстве нет...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Какое же у зели тупое выражение морды лица)))))
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Захаров Дмитрий,А ты рожу Пыни видел ?
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