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26 травня • оновлено в 15:52
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Тищенко виправдався за "безкоштовний проїзд у маршрутці Києва" і засвітився в метро. Відео і фото

1.3т
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Народний депутат України від "Слуги народу" Микола Тищенко, який нібито безкоштовно проїхався в київській маршрутці та заявив про "наявність пільг", виправдався за ситуацію.

На своїй сторінці у Facebook він підтвердив, що їздив у громадському транспорті столиці та показав ролик звідти. Водночас нардеп заявив, що інформація про нібито безкоштовне користування маршруткою – неправдива (щоб подивитися відео та фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, Тищенко звернувся до журналістів і написав, що вони стали "жертвами чергового фейку".

"Розумію, народний депутат, який не заплатив за проїзд 8 грн, – це сенсація, та сенсація фейкова. Мені за цілий день вчора (25 травня. – Ред.) ніхто з вас не зателефонував, не спитав нічого про маршрутки міста, про їх реальний стан, про те, що говорять люди та водії, чого вони чекають", – заявив "слуга народу".

Тищенко виправдався за "безкоштовний проїзд у маршрутці Києва"

Тищенко виправдався за "безкоштовний проїзд у маршрутці Києва"

Скріншот

"Все, що зняли незрозуміло де, – це неправда, чергова технологія моїх опонентів. Але і замовникам, і їх технологам старого зразка навіть в голову не приходить, що людина може діяти інакше, не так, як вони звикли", – додав він.

Також Тищенко показав на відео розбіжності між маршруткою, у якій він їхав, та транспортним засобом, водій якого заявив про безкоштовне користування нардепом маршруткою.

Примітно, що "слуга народу" 26 травня "засвітився" ще й у метро Києва. Користувачі почали активно коментувати відповідні фото на сторінці Pavlovsky News в Facebook.

"А за проїзд заплатив?", "Любитель екзотики!", "Ще один клоун", "У метро теж безкоштовно, по-депутатськи, проїхався?", "Колгоспний піар", – написали вони.

Тищенко засвітився у метро Києва

Тищенко засвітився у метро Києва

Тищенко засвітився у метро Києва

Тищенко засвітився у метро Києва

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тищенко нібито безкоштовно проїхався в київській маршрутці, пославшись на "наявність пільг".

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Микола Тищенко
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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