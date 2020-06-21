Тищенко приїхав на місце вибуху в житловому будинку в Києві з лимонами. Фото

Кирило Лютий Життя столиці 19:54, 21.06.2020

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко приїхав з лимонами на місце вибуху в житловому будинку в Києві на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5.

Журналістка "Громадське" Мар'яна П'єцух в Facebook написала, що Тищенко привіз вітаміни і пішов радитися з главою МВС Арсеном Аваковим.

Микола Тищенко (Фото - фейсбук Мар'яни П'єцух)

Пізніше вона зазначила, що таких подарунків від кандидата в мери Києва ніхто не оцінив – лимони залишилися недоторканими на лавочці.

Тищенко приїхав на місце вибуху з лимонами (Фото - фейсбук Мар'яни П'єцух)

Журналіст Василь Крутчак в Facebook опублікував відео з Тищенком з місця події.

Як писав OBOZREVATEL, в результаті вибуху в Дарницькому районі Києва були пошкоджені перекриття між 4-7 поверхами, зруйновані щонайменше шість квартир. За даними ДСНС в Києві, під завалами дві людини загинули, рятувальники евакуювали 21 жителя.

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