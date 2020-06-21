Тищенко приїхав на місце вибуху в житловому будинку в Києві з лимонами. Фото
Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко приїхав з лимонами на місце вибуху в житловому будинку в Києві на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5.
Журналістка "Громадське" Мар'яна П'єцух в Facebook написала, що Тищенко привіз вітаміни і пішов радитися з главою МВС Арсеном Аваковим.
Пізніше вона зазначила, що таких подарунків від кандидата в мери Києва ніхто не оцінив – лимони залишилися недоторканими на лавочці.
Журналіст Василь Крутчак в Facebook опублікував відео з Тищенком з місця події.
Як писав OBOZREVATEL, в результаті вибуху в Дарницькому районі Києва були пошкоджені перекриття між 4-7 поверхами, зруйновані щонайменше шість квартир. За даними ДСНС в Києві, під завалами дві людини загинули, рятувальники евакуювали 21 жителя.