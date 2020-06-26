Тищенко пояснив, чому з'явився на місці вибуху в Києві з лимонами

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що приїхав з лимонами на місце вибуху в житловому будинку на Позняках, тому що про це його нібито попросили лікарі.

Про це він розповів представникам Telegram-каналу PavlovskyNews у четвер, 25 червня.

За словами Тищенка, він прибув на місце НП відразу ж для того, щоб "виконувати роль комунікаційного центру".

"Лимони і лід. Ми привезли лимони, воду, серветки, їжу..." – розповів нардеп.

(Відео - Telegram-каналу PavlovskyNews)

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