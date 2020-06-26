Тищенко пояснив, чому з'явився на місці вибуху в Києві з лимонами
Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що приїхав з лимонами на місце вибуху в житловому будинку на Позняках, тому що про це його нібито попросили лікарі.
Про це він розповів представникам Telegram-каналу PavlovskyNews у четвер, 25 червня.
За словами Тищенка, він прибув на місце НП відразу ж для того, щоб "виконувати роль комунікаційного центру".
"Лимони і лід. Ми привезли лимони, воду, серветки, їжу..." – розповів нардеп.
(Відео - Telegram-каналу PavlovskyNews)
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Дарницькому районі Києва приблизно в 10.00 21 червня стався вибух в житловому будинку. В результаті було пошкоджено декілька поверхів. У МВС вирішили розглядати дві версії НП.
Всього були виявлені тіла п'яти жертв вибуху в житловому будинку на Позняках в Києві.