"Типова осіння картина": з’явився прогноз погоди у Києві на вихідні

У Києві вихідними, 9 та 10 листопада, буде тепла осіння погода. У суботу пройде дощ, а от у неділю буде сухо. Щоправда, до столиці України повернеться поривчастий вітер і туман.

Про це повідомила відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. Температура повітря вночі буде близько +10 градусів, а вдень очікується потепління до +15…+17.

"У Києві в суботу вночі та вранці пройде дощ, вдень – без істотних опадів. У неділю в столиці якісь опади – навряд, хіба що тумани робитимуть типову осінню картинку. Вітер – поривчастий", – написала Діденко.

Погода у Києві

Прогноз з’явився і на сайті Укргідрометцентру. Так, 9 листопада нічна температура буде на рівні +8…+10 градусів, а денна – підійметься до +15…+17. Цілу добу дощитиме, вітер – 7-12 м/с.

Уже 10 листопада у столиці України очікується суха погода. Температура вночі – до +7…+9 градусів, удень – близько +15…+17. Вітер – 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Києві Скірншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, справжня зима прийде в Україну з 12 грудня. До кінця ж осені протримається плюсова температура – за винятком 17–23 листопада.

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