''Територія страху'' під Києвом: як зупинити низку ДТП

Із дня запуску сумнозвісного світлофора на Одеській трасі під Києвом минуло більше місяця. Однак у редакцію OBOZREVATEL продовжують звертатися водії зі скаргами на незграбність його роботи.

Детальніше – у нашій публікації.

"Водіїв провокують"

Однією із проблем люди вважають короткий інтервал повороту з крайньої лівої смуги. Лише три секунди. Така ж ситуація, за їхніми словами, на двох інших світлофорах по Одеській трасі: у районі Південного кладовища й с. Іванковичі.

"За три секунди встигають проїхати два автомобілі, якщо хтось затримався, то й один. Інші водії змушені чекати, поки знову засвітиться зелений, і в результаті – затор. Водіїв провокують на те, щоб вони ризикували, прагнучи встигнути втиснутися у короткий проміжок часу. Як наслідок – аварії", – кажуть автолюбителі.

Водії вважають, що потрібно збільшити інтервал до 10 секунд, хоча б у годину пік.

Світлофор Чабани – Гатне

Що зроблять дорожники

Чи буде переглядатися цикл роботи світлофора? Це питання OBOZREVATEL поставив заступнику начальника експлуатаційного утримання доріг Служби автомобільних доріг Київської області Олегу Слободяну.

"Раніше подібні скарги нам не надходили, але ми готові розглянути це питання. Нехай люди направляють у Службу листа, ми проведемо аналіз, і якщо буде необхідність збільшити цикл роботи – приєднаємося й підберемо оптимально зручний для усіх варіант", – запевнив він.

Слободян також додав, що на перехресті Чабани – Гатне планується увімкнути зелену стрілку повороту направо. Це, за його словами, дасть водієві право вибору: стояти і чекати на розворот у лівій смузі або з'їхав на другорядну дорогу для розвороту.

"Ми вже звернулися у поліцію, щоб дали "добро", після чого дамо відповідні вказівки підряднику, тобто максимально розвантажимо", – зазначив Слободян. Він також додав, що перед Чабанами встановили знаки з ефектом "воріт", які обіцяли раніше.

№1 – водії можуть очікувати зелений у лівій смузі; №2 – або розвернутися на другорядній дорозі після того, як буде додана стрілка повороту вправо.

Невирішені проблеми

Тим часом, світлофор на "проклятому місці" продовжує "вносити смуту" серед учасників дорожнього руху, оскільки досі не вирішені проблеми, про які ми раніше повідомляли.

- З боку Одеси перед перехрестям не встановлені дублюючі знаки "Напрямок руху по смугах".

- Немає дублюючого світлофора на пішохідному мосту, через що регулювальник непомітний тим, хто рухається із боку Одеси. Замість цього на мостовому переході дорожники повісили три знаки "Світлофорне регулювання".

Як нам пояснили в Службі, якщо водій їхатиме 50 км/год – швидкість руху в межах населеного пункту (в цьому випадку – Чабани), то проблема з перекриванням світлофора нівелюється.

Але хіба всі водії дотримуються швидкісного режиму? Наші журналісти неодноразово проїжджали ділянку, дотримуючись швидкісного режиму, і мало хто з водіїв чинив так само. До того ж у правилах дорожнього руху зазначено, що знак "Світлофорне регулювання" встановлюється на відстані 150-300 м, а в населених пунктах 50-100 м від небезпечної ділянки. Водії стверджують, що трійку знаків на мосту помічають уже перед самим носом, коли під'їжджають до перехрестя. До того ж знаки на такій висоті погано видні вночі.

До речі, дублюючий світлофор на пішохідному мосту, за словами Слободяна, дорожники встановлювати не планують, хоча раніше розглядали такий варіант. Місцеві жителі стверджують, що це питання так не залишать.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світлофор на перехресті Чабани – Гатне вперше встановили в грудні 2016 і протягом місяця він встиг заслужити скандальну славу, оскільки став причиною багатьох ДТП. Світлофор вимкнули.

8 грудня 2018 року на численні прохання місцевих жителів автоматичний регулювальник знову увімкнули. Працювати він буде тимчасово, до будівництва і запуску двох дорожніх розв'язок.

У зв'язку з численними скаргами на роботу світлофора, голова Київської обласної адміністрації Олександр Терещук узяв проблему під особистий контроль. Він також підкреслив, що світлофор на перехресті необхідний і прибирати його не будуть.

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