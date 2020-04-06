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6 квітня • оновлено в 16:04
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Температурний контроль на в'їздах до Києва: як ідуть справи на дорогах. Фото і відео

2.7т
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На в'їздах до Києва з боку Борисполя та Броварів станом на ранок 6 квітня поліцейські не вимірювали громадянам температуру через поширення коронавірусу COVID-19.

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Це з'ясував журналіст OBOZREVATEL. За словами патрульних, жодних вказівок про обов'язковий скринінг вони не отримували (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

В'їзд у Київ

В'їзд у Київ

КПП продовжували свою роботу в режимі контролю порушень правил дорожнього руху та перевірки вантажних авто.

В'їзд у Київ

В'їзд у Київ

В'їзд у Київ

В'їзд у Київ

В'їзд у Київ

В'їзд у Київ

В'їзд у Київ

В'їзд у Київ

В'їзд у Київ

В'їзд у Київ

В'їзд у Київ

В'їзд у Київ

Раніше заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що з 6 квітня між областями України запрацюють контрольно-пропускні пункти, які, в рамках посилення карантинних заходів через коронавірус, здійснюватимуть не тільки перевірку документів, а й температурний скринінг. Але про міста мови не було.

В'їзд у Київ

В'їзд у Київ

В'їзд у Київ

В'їзд у Київ

В'їзд у Київ

В'їзд у Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 12:00 6 квітня кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 сягнула 267, 12 осіб вилікувалося, четверо – померли.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Вибірковий скринінг треба проводити!!!
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