Температура впаде до +10: синоптики дали прогноз на вихідні

У Києві з 2 серпня і до середини наступного тижня майже щодня йтимуть дощі та грози. Максимальна температура повітря становитиме +23 градуси.

У п'ятницю нічна температура буде +12... +14 градусів, а денна – всього +22. Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

Субота стане єдиним днем без опадів і з мінливою хмарністю. Повітря прогріється до +23. 4 серпня температура буде аналогічною, але з дощем і грозою.

У ніч на понеділок температура впаде до +10 градусів, удень очікується +22, гроза. Аналогічна погода чекає на киян і у вівторок.

Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаля, спекотне літо вже не повернеться в Україну, в серпні 2019 року нашу країну чекає два серйозні похолодання.

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