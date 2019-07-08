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Телеміст із пропагандистами: у Києві зібрався мітинг під телеканалом

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У Києві 8 липня під стінами телеканалу NewsOne зібралася акція протесту, пов'язана з анонсованим спільним ефіром із російським пропагандистським ЗМІ "Россия 1".

Для участі в акції прийшли громадські активісти, журналісти і політики, зокрема музикант і лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, передає джерело OBOZREVATEL із місця подій.

Люди прийшли з плакатами "Не телеміст, а телеміна". Мітинг під назвою "Ні — інформаційній окупації України" організувала партія "Голос", також на 20:00 під телеканалом запланована акція від інших організаторів ("Йдемо на телеміст!").

Акція під каналом

Акція під каналом

Фото Артема Білого

За словами активістів, до них не вийшов ніхто з представників телеканалу.

Люди влаштували протест

Люди влаштували протест

Фото Артема Білого

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Вакарчук на акції

Вакарчук на акції

Фото Артема Білого

Крім цього, о 14:00 партія "Національний корпус" анонсувала акцію "Треба поговорити" під Офісом президента.

"Вимога до Володимира Зеленського — за 24 години дати адекватну відповідь на підготовку кремлівського інформаційного шабашу", — заявили на сторінці акції у Facebook.

Телеміст із пропагандистами: у Києві зібрався мітинг під телеканалом

Як писав OBOZREVATEL:

  • телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" із пропагандистським каналом "Россия 1".

  • Вони апелювали до телемосту Володимира Познера і Філа Донах'ю у 80-х роках, які "поклали початок спілкуванню між народами (СРСР і США)", і запевнили, що прямих переговорів із Росією нібито хоче 70% українців.

  • Проти телемосту виступили політичні партії "Європейська солідарність", "Голос" і "Нацкорпус".

  • Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк закликав не панікувати через майбутній телеміст.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
О чем разговаривать с х0хлосвиньями? мир? Да хер там, пусть дохнут как собаки пачками, пока такие вакарчуки скулят про перемоги
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Питон Каа
Питон Каа
Не хотите - не надо. В конце концов на Донбассе - это ваша гражданская война, вот и развлекайтесь. А по Крыму вообще вопрос закрыт, он навсегда с Россией. Транзит газа вы почти потеряли. Разговаривать более не о чем.
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