Таксі за 1500 грн: у Києві злетіли ціни через Лігу чемпіонів

Вболівальник зі Швейцарії розповів, що проїхався по Києву, де ввечері 26 травня відбудеться фінал Ліги чемпіонів, за 1500 грн.

"Корупція, корупція! Заплатив 1500 грн", - повідомив він у коментарі OBOZREVATEL .

За його словами, він, в першу чергу, приїхав подивитися хороший футбол.

Знайшовся і той самий таксист, який встановив такий високий тариф. "Це бізнес", - говорить він. "У нас все без такси, скільки людина готова дати, на стільки ми і возимо", - пояснює водій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники, які прибули на фінал Ліги Чемпіонів-2018 до Києва, розповіли, що їм важко було знайти житло в українській столиці , проте вони впоралися.