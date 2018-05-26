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Таксі за 1500 грн: у Києві злетіли ціни через Лігу чемпіонів

1.8тЧитати новину російською

Вболівальник зі Швейцарії розповів, що проїхався по Києву, де ввечері 26 травня відбудеться фінал Ліги чемпіонів, за 1500 грн.

"Корупція, корупція! Заплатив 1500 грн", - повідомив він у коментарі OBOZREVATEL .

За його словами, він, в першу чергу, приїхав подивитися хороший футбол.

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Знайшовся і той самий таксист, який встановив такий високий тариф. "Це бізнес", - говорить він. "У нас все без такси, скільки людина готова дати, на стільки ми і возимо", - пояснює водій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники, які прибули на фінал Ліги Чемпіонів-2018 до Києва, розповіли, що їм важко було знайти житло в українській столиці , проте вони впоралися.

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