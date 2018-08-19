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Олексій Давиденко
Олексій Давиденко
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Такого нет больше нигде

7.6тЧитати новину російською

Я привык, что в моем городе каждый год на пару месяцев отключают горячую воду.

Такого нет нигде больше, но мне говорят, что это норма и я верю.

Я привык, что в моем городе строятся небоскрёбы без единого документа и возводятся ТЦ на месте уникальных археологических раскопок.

Такого нет нигде больше, но мне говорят, что это норма и я верю.

Я привык, что в моем городе на половине улиц уже давно нет дорожной разметки, а асфальт на одном и том же месте перекладывают по много раз в год.

Такого нет нигде больше, но мне говорят что это норма и я верю.

Я привык, что в моем городе уже много лет огромный район круглые сутки смердит как общественный туалет.

Такого нет нигде больше, но мне говорят, что это нормально и я верю.

Я почти уже привык, что в моем городе от обыкновенного дождя тонут машины, подземные переходы и целые улицы.

Такого нет нигде больше, но мне говорят, что это норма и я верю.

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Киевские чиновники сильно раздражают кого-то там наверху

Так вот!

Я не верю.

Я знаю, что это все не норма.

Я уверен, что все это можно изменить к лучшему имея желание.

Мне не комфортно жить в городе, где месяцами нет горячей воды, где от дождя - потоп, а в районе на 300 тысяч населения круглосуточно воняет какашками.

Думаю, я такой не один.

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Автор
Олексій ДавиденкоОлексій Давиденко
Місце
УкраїнаКиїв
Джерело
Джерело:Facebook Алексея Давиденко
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кажется, я знаю чем воняет! Это смрад от дряни типа Пигин, Зольдатик и прочих Монь - истинно кацапский дух! )))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Это Цеевропа!!! Привыкай, детка!!!
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7
Soin Sergii
Soin Sergii
Малахов Егор, А скоро будет нечем и перестанет вонять. Ох и хитрецы, эти россияне.
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2
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Малахов Егор
Малахов Егор
Пигин Макс, так и есть..в расее срут прямо из окон квартир высунув жопу...
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9
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