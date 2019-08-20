Святкування Дня Незалежності: у Києві обмежать рух транспорту

У п'ятницю, 23 серпня українці відзначатимуть День державного прапора, а в суботу, 24 серпня, – День Незалежності. У вихідні в містах країни заплановано проведення різних святкових заходів.

У Києві в період свят заборонять та обмежать рух транспорту на деяких міських маршрутах. Про це інформує пресслужба КМДА.

У Києві обмежать рух транспорту на День Незалежності 2019 dobovo.com

Які вулиці перекриють в Києві у вихідні

23 серпня з 07:00 до закінчення заходів – вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Прорізної) під час церемонії урочистого підняття Державного Прапора України біля адміністративного будинку Київської міської ради (вул. Хрещатик, 36).

23 серпня з 7:00 до 24 серпня 18:00 – на Русанівському бульварі (біля пам'ятника М. Гоголю, а також на перехресті Русанівської набережної і Русанівського бульвару) на час підготовки та проведення спортивно-масового заходу "Забіг у вишиванках "Кубок до Дня Незалежності України".

24 серпня з 08:00 до 22:00 – вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка) на час проведення заходу, присвяченого пам'яті загиблих і зниклих безвісти бійців за незалежність України. З 07:00 до 13:00 – Русанівська набережна – Русанівський бульвар (у напрямку Дніпровської набережної) – Русанівська набережна – Дніпровська набережна – (розворот біля Дніпровської набережної, 16) – Дніпровська набережна – Русанівська набережна – Русанівський бульвар – Русанівська набережна) на час проведення спортивно-масового заходу "Забіг у вишиванках "Кубок до Дня Незалежності України").

24-25 серпня – вул. Володимирська (від вул. Великої Житомирської до вул. Десятинної) на час проведення фестивалю мистецтв.

Крім того, тимчасово буде обмежено рух на таких ділянках міста:

22 серпня з 18:00 до 23:00 – на вул. Хрещатик від вул. Богдана Хмельницького до вул. Трьохсвятительської, на вул. Михайлівській від вул. Костьольної до вул. Хрещатик.

23 серпня з 17:00 до завершення заходів 24 серпня – на вул. Великій Житомирській від вул. Володимирської до вул. Михайлівської, на вул. Михайлівській від Володимирського проїзду до вул. Хрещатик, на вул. Костьольній від вул. Михайлівської до вул. Трьохсвятительської, на вул. Трьохсвятительській від вул. Хрещатик до Михайлівської площі, на Володимирському узвозі від вул. Петра Сагайдачного до Європейської площі, на вул. Михайла Грушевського від Петровської алеї до Європейської площі (в разі необхідності – на вул. Михайла Грушевського від вул. Садової до Петровської алеї, а також на Петровській алеї та Парковій дорозі від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського), на вул. Хрещатик від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі, на вул. Архітектора Городецького від вул. Марії Заньковецької до вул. Хрещатик, на алеї Героїв Небесної Сотні від вул. Ольгинської до вул. Хрещатик.

24 серпня з 10:00 до 12:00 обмежать рух на вул. Володимирській від вул. Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка, на бульварі Тараса Шевченка від вул. Володимирської до площі, на вул. Великій Васильківській від вул. Петра Скоропадського до площі, на вул. Басейній від Крутого спуску до вул. Хрещатик.

28 серпня з 09:00 до 12:00 – на Повітрофлотському проспекті (від Солом'янської площі до Повітрофлотського проспекту, 25) на час проведення заходу, присвяченого пам'яті загиблих і зниклих безвісти бійців за незалежність України.

Варто зазначити, що в період свят буде заборонено паркування транспортних засобів у місцях підготовки та проведення урочистих заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 серпня на аеродромі заводу "Антонов" у Києві відбулася перша репетиція ходи до Дня Незалежності України.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!