"Світло та чисто!" Фото з київського госпіталю часів Першої світової війни розчулили мережу

У мережі з'явилися вражаючі архівні фото з київського військового госпіталю часів Першої світової війни (1914 – 1918 роки). Вони розчулили користувачів, які почали активно коментувати пост.

На кадрах зображені мешканці міста і всієї тоді ще Російської імперії, які отримали поранення під час боїв і лікувалися у закладі. Знімки розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Кияни і жителі Російської імперії, які отримали поранення у ході боїв Першої світової війни, проходять лікування та реабілітацію у київському військовому госпіталі", – йдеться в пості.

Київський госпіталь часів Першої світової війни Клуб корінного киянина

Користувачі мережі почали активно коментувати пост, захоплюючись знімками.

"Рідкісні фото!", "Все чисто і акуратно", "Сильні фото, але думаю, що тут офіцерський склад лікується, хоча...", "Яка всюди чистота", "Кахель на підлогах все ще той ж", "Які світлі (багато великих вікон) і просторі приміщення", "Цінні фотографії", – написали вони.

Київський госпіталь часів Першої світової війни Клуб корінного киянина

Київський госпіталь часів Першої світової війни Клуб корінного киянина

Київський госпіталь часів Першої світової війни Клуб корінного киянина

Київський госпіталь часів Першої світової війни Клуб корінного киянина

Київський госпіталь часів Першої світової війни Клуб корінного киянина

Київський госпіталь часів Першої світової війни Клуб корінного киянина

Київський госпіталь часів Першої світової війни Клуб корінного киянина

Київський госпіталь часів Першої світової війни Клуб корінного киянина

Київський госпіталь часів Першої світової війни Клуб корінного киянина

Київський госпіталь часів Першої світової війни Клуб корінного киянина

Київський госпіталь часів Першої світової війни Клуб корінного киянина

Київський госпіталь часів Першої світової війни Клуб корінного киянина

Київський госпіталь часів Першої світової війни Клуб корінного киянина

Київський госпіталь часів Першої світової війни Клуб корінного киянина

Коментарі користувачів мережі Скріншот

Коментарі користувачів мережі Скріншот

Коментарі користувачів мережі Клуб корінного киянина

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося унікальне архівне фото будівлі Національного цирку України на площі Перемоги в Києві. Користувачі почали ділитися своїми спогадами про це місце і старими знімками локації.

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