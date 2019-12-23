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23 грудня • оновлено в 17:38
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Svitlo concert представить в Києві новорічний джаз

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Svitlo concert представить в Києві новорічний джаз

Перед Новим Роком разом зберуться музиканти з Лос-Анджелеса і Києва, щоб подарувати світло і тепло новорічного настрою і той самий справжній різдвяний джаз.

Найчарівніші композиції зазвучать у вогнях гірлянд, а сніжинки за вікном будуть пританцьовувати в ритм усіма улюбленої композиції "Let it snow".

Подаруйте собі та своїм близьким незабутній зимовий вечір, наповнивши його справжнім новорічним настроєм!

Дата: 24 грудень, 26 грудня, 27 грудня, 29 грудня, 30 грудня

Час: 19.00

Де: Київ, вул. Саксаганського, 9 (Будинок кіно)

квитки

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