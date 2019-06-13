Суд заборонив скандальну новобудову у Києві: перші деталі

У Києві Апеляційний суд заборонив будівництво скандально відомого ЖК "Патріотика на озерах", який почали будувати на Осокорках.

Проект рішення про розірвання договору оренди між містом і забудовником був підтриманий міськрадою ще взимку, однак девелопери намагалися оскаржити це, повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп і радник голови Києва Дмитро Білоцерковець.

"Юридична причина розриву — борги забудовника перед містом за оренду землі у 65 мільйонів гривень. Тоді ініціатором негайного розгляду рішення місцевою радою ініціативи став мер Києва, а причиною — неадекватні дії забудовника, який обіцяв переглянути проект будівництва, розробити новий і презентувати його на містобудівній раді, але замість цього відновив активну фазу будівництва", — уточнив Білоцерковець.

"Патріотика на озерах", проект Facebook "Патріотика на озерах"

Позов проти забудовника "Контактбудсервіс" подавали активісти ГО "Екопарк Оскокорки", які виступали проти зведення нових будинків.

Як писав OBOZREVATEL, через забудову на Осокорках виникали не тільки суперечки, а й бійки із застосуванням зброї.

16 травня на місці будівництва відбулася бійка із перестрілкою. Конфлікт трапився між членами "Національного корпусу", які приїхали протестувати проти зведення будинків поруч із озерами, і особами, які представляли інтереси забудовника.

у липні на Осокорках відбулися зіткнення між представниками "Національного корпусу" і поліцією. Конфлікт спровокував один із місцевих мешканців, який кидав у правоохоронців яйця.

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