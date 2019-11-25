Господарський суд заборонив Київраді приймати рішення по Мечнікова, 7Б

21.11.19 Господарській суд м.Києва позитивно вирішив заяву про забезпечення позову ТОВ “Будінформ” та заборонив виконавчому органу Кіївській міській Раді вчиняти будь-які дії щодо фактичного вилучення земельної ділянки площею 0,22 га на вул. Мечникова, 7Б у Печерському районі м. Києва, та проводити будь-які організаційно-правові дії, пов'язані із виконанням рішення №220/7783 “Про відмову у поновленні ТОВ “Будінформ” договору оренди земельної ділянки від 13.07.2004 №698”, прийнятого на пленарному засіданні IX сесії Київської міської ради VIII скликання 14.11.2019., в тому числі вчиняти дії щодо державної реєстрації прав, внесення відомостей до Державного земельного кадастру, зокрема щодо припинення права оренди ТОВ “Будінформ” на земельну ділянку, кадастровий номер: 8000000000:82:026:0013.

“Згідно приписів ст 33 Закону України “Про оренду землі” для продовження строку оренди дії договору, на адресу Київської міської ради був направлений проект відповідної додаткової угоди. По сьогоднішній день ми відповіді не отримали, отже, по закону, договір вважається автоматично подовженим” - запевняє представник забудовника ТОВ “Будінформ” Наталя Дюнкова.

Нагадаємо, що 14.11.19 на пленарному засіданні Київради було прийнято незаконне рішення про відмову у поновленні договору оренди по вул. Мечникова, 7Б. Автором рішення про непоновлення договору оренди стала депутат Київради Манойленко Наталія.

Станом на сьогодні ділянка за адресою по вул.Мечникова 7Б, є частиною аварійно небезпечного Кловського яру. У зв'язку з прийняттям Київською міською радою неправомірного рішення, наразі були призупинені всі роботи з укріплення схилу та реконструкції міської зливової каналізації. На майданчику оголені на глибину 5 метрів палі підпірної стінки, виритий величезний котлованон, та покинута бурова установка та інша спеціалізована техніка.

Через те, що роботи з укріплення схилу були примусово зупинені, все це могло призвести до безповоротних наслідків - техногенної катастрофи внаслідок того, що наполовину зрізаний і не повністю укріплений схил Кловського Яру може просто “з'їхати” вниз прямо на вул. Мечникова. І винуватцями можливої катастрофи є иніціатор зухвалого проекту рішення - Наталія Манойленко, яка підбурювала своїх колег голосувати проти укріплення схилу. Жоден з них не розуміє наслідків зупинення робіт.

Крім того, з 14 по 24 листопада 2019 року, і до моменту, поки будуть призупинені важливі роботи з укріплення схилу - ТОВ “Будінформ” несе щоденні збитки у розмірі більше 50 000 грн., пов'язані з простоєм різноманітної важкої техніки з укріплення схилу та реконструкції зливової каналізації. Компенсацію усіх затрат за вимушений простій, а це порядка 500 000 грн., ТОВ “Будінформ” планує стягнути через суд з винуватця - депутата Кіївради Манойленко Наталі.

Заходи забезпечення позову ТОВ “Будінформ” до Київської міської ради були прийняті через господарський суд, як засіб запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів юридичної особи та є гарантією недопущення безпідставного порушення прав до розгляду справи по суті у суді.

Ухвала про забезпечення позову набирає законної сили в день її прийняття тобто, з 21.11.2019, підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження відповідно до ч. 1 ст.155 Господарського процесуального кодексу України.

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