Суд скасував пішохідну зону на Контрактовій площі у Києві: які причини

Окружний адміністративний суд Києва скасував розпорядження Київської міської державної адміністрації про встановлення пішохідної зони на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного у столиці.

Про це свідчить відповідне рішення суду від 18 травня, написало видання "Наші гроші".

"Окружний адміністративний суд м. Києва визнав протиправним та скасував розпорядження Київської міської державної адміністрації про внесення змін до розпорядження КМДА від 05.08.2016 №648 "Про обмеження руху транспортних засобів по вул. Петра Сагайдачного у вихідні та святкові і неробочі дні релігійних свят" від 28 липня 2017 року № 912", – йдеться у повідомленні.

Суд скасував пішохідну зону на Контрактовій площі у Києві. Ілюстрація The Village

Відповідно до вказаного розпорядження , на постійній основі було впроваджено:

пішохідну зону на Контрактовій площі та по вул. Петра Сагайдачного (до вул. Андріївської) із забороною на них руху транспортних засобів та встановлення фізичних перешкод;

односторонній рух по: вул. Братській (від вул. Андріївської до вул. Іллінської); вул. Покровській (від будинку №8 на Контрактовій площі до вул. Андріївської); вул. Іллінській (від вул. Братської до Контрактової площі); Контрактовій площі (від вул. Іллінської до вул. Григорія Сковороди).

Відзначається, що суд проаналізував законодавство, чинне на момент ухвалення цього рішення КМДА, і дійшов висновку, що "органи місцевого самоврядування мають право лише тимчасово обмежувати рух транспортних засобів" – у разі ремонту, проведенні народних гулянь або інших масових заходів.

У ОАСК додали, що можливість встановлення повної заборони руху авто на вулицях передбачена "лише для окремої категорії транспортних засобів та у виключних випадках".

Суд також нагадав, що зміни до Генплану можуть вноситися не частіше, аніж один раз на п’ять років. Водночас там відзначили, що "чинний Генплан Києва не передбачав створення пішохідної зони", а суд "не отримав докази проведення громадських слухань щодо внесення змін до Генплану Києва стосовно створення пішохідної зони на вул. П. Сагайдачного".

Крім того, у ОАСК додали, що розпорядження КМДА "порушує вимоги пожежної безпеки", а тому підлягає скасуванню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер столиці Віталій Кличко заявив, що "будинок-монстр" на Подолі в Києві буде знесено.