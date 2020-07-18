Студента, який постраждав від вибуху біля станції метро 'Шулявська', прооперували, – Кличко

Студента, який постраждав учора ввечері в наслідок вибуху біля станції метро "Шулявська", прооперували. Його стан наразі стабільний. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"22-річного студента, який вчора постраждав внаслідок вибуху біля станції метро "Шулявська", прооперували. Лікарі видалили багато осколків від вибухового пристрою та передали їх правоохоронцям. Хлопець перебуває у відділенні політравми однієї зі столичних лікарень. Його стан стабільний, середньої важкості", – написав Кличко.

Також пацієнта оглянув лікар-оториноларинголог, який виявив мінімальне оглушення - воно, за твердженням фахівців, із часом пройде і слух відновиться.

"Правоохоронці встановлюють усі обставини та розслідують скоєний злочин", – зазначив Віталій Кличко.

Біля входу до станції метро "Шулявська" вибухнув невідомий пристрій