Несколько слов касательно ОЖК "Signature” на Мечникова, с застройщиками которого мы уже два года успешно судимся. Вижу, что тему подхватили многие депутаты, такие, например, как Сергей Лещенко і ОльгаЧервакова. Странно, что только сейчас заметили, но и на этом спасибо. Очень сильно надеюсь, что это не попытка получить хороший pr перед выборами, а реальное желание пресечь многочисленные нарушения злобудовника.

Поэтому, дабы оказать посильную помощь, акцентирую внимание господ-депутатов, что увеличение высотности - далеко не главный вопрос в этой застройке.

Во-первых, согласно изначальным документам Научно-методического совета при Минюсте (привет госпоже Мазур), там не должно было быть и 16 этажей, о чем мы подробно писали на "Обозревателе".

Во-вторых, и это главное, не были должным образом проведены исследования опасного водонасыщенного склона, подверженного оползням.

В-третьих, застройка находится в зоне действия, как минимум, двух исторических ареалов.

По моей информации (документально подтвержденной), археологическое исследование земельного участка также не проводилось. Плюс там есть очень много вопросов, в которых советую депутатам глубже разобраться, в чем готов оказать свою помощь. Эта стройка уже наделала немало беды для жителей окрестных домов. Также тут много чиновничей документальной эквилибристики, где было допущено много преступных, на мой взгляд, действий и бездействий. Например, город выделял средства (кажись, 5 млн грн) на ремонт покосившего здания по переулку Марьяненко, хотя, очевидно, это должно было быть ответственностью застройщика. Вопросов очень много. Поэтому, если что, повторюсь, обращайтесь. Есть все документы. Ну и, конечно, рады будем видеть Вас на суде по этой стройке, который в декабре будет рассматривать Печерский районный суд (судья Новак Р.В.) Ещё раз, пользуясь случаем, хочу поблагодарить адвоката Маси Найема, который pro bono взялся за это дело, а также адвокатов, помогающих отстаивать нашу правоту в судах (Роман Бабий).

Борьба продолжается...