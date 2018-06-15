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Стрибнули під потяг: діти сполошили київське метро. Фотофакт

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У київському метро підлітки заради забави стрибнули під потяг.

Відповідний момент встиг зафіксувати на камеру місцевий житель Олексій Масловець та опублікував знімки на своїй сторінці в Facebook.

"Герої дня. Стрибнули під потяг", - підписав він фото.

Так, двоє підлітків прямо перед складом по рейках.

Масловець пояснив, що діти стрибнули під колеса, "щоб потяг над ними проїхав". На питання користувачів він також відповів, що діти залишилися живі.

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"Втекли. Одного правда жінка сумкою побила", - пояснив чоловік.

Користувачів мережі обурила безпечність екстремалів.

"Погані на голову", "Сподіваюся, вона його по голові била", "Як вони ще вижили", "Шкода, що мало побила", - обурилися в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці травня в мережі опублікували відео, на якому екстремали бігали по даху поїзда київського метрополітену.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "Обозреватель".

Теми
Новини Києва та Київської областіКиївське метро
Місце
УкраїнаКиїв
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