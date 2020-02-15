Стовпи диму до самого неба: у мережі з'явилося фото потужного вибуху у Києві понад сто років тому

У мережі з'явилося жахливе архівне фото вибуху артилерійських складів у Києві в 1918 році.

НП трапилася в Печерському районом міста. Знімок опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook.

Так, мова йде про вибух на Звіринецьких складах 6 червня 1918 року. На понівеченому часом чорно-білому фото видно рельєфи міста, річку Дніпро і величезні стовпи диму до самого неба.

Вибух артилерійських складів у Києві в 1918 році Клуб корінного киянина

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося архівне фото з Сінного ринку у Києві в 1992 році, на якому зображена жінка-продавець з маленькою дитиною, яка лежала просто на землі. Користувачі почали активно коментувати знімок і згадувати минуле.

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